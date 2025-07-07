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Названа сумма, от которой может отказаться Брэдли Бил в случае выкупа своего контракта

Названа сумма, от которой может отказаться Брэдли Бил в случае выкупа своего контракта
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Атакующий защитник Брэдли Бил, как ожидается, откажется от $ 14 млн в случае выкупа своего контракта у «Финикс Санз». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер и обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бретт Сигель. По его сведениям, Бил и команда вели переговоры об условиях выкупа в течение всего воскресенья, 6 июля, до самого вечера.

После выкупа «Финикс» опустится ниже второго порога налога на роскошь. Бил станет неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне НБА Брэдли принял участие в 53 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, 3,3 подбора и 3,7 передачи.

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