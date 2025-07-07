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Перкинс назвал условие, при котором Карл-Энтони Таунс «будет готов разрывать»

Перкинс назвал условие, при котором Карл-Энтони Таунс «будет готов разрывать»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс рассказал, что нужно сделать центровому «Нью-Йорк Никс» Карлу-Энтони Таунсу, чтобы стать ещё сильнее.

«Что нужно сделать Таунсу, чтобы начать разрывать? Карл-Энтони Таунс, если бы я был тобой, я бы сбросил около 7 кг… Если ты сбросишь столько, то станешь очень стабильным… Это будет круто. Парень, ты должен быть готов, а я этого с нетерпением жду», — сказал Перкинс в эфире своего подкаста Perk Unplugged.

В регулярном чемпионате-2024/2025 Таунс в среднем набирал 24,4 очка, делал 12,8 подбора, 3,1 передачи и один блок-шот. Карл-Энтони попал на Матч всех звёзд, а также вошёл в третью символическую сборную лучших игроков по итогам сезона.

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