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Медведев — о новом главном тренере «Зенита»: такой же «маньяк» баскетбола, как и Паскуаль

Медведев — о новом главном тренере «Зенита»: такой же «маньяк» баскетбола, как и Паскуаль
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу назначения на должность главного тренера «Зенита» словенского специалиста Александра Секулича. В команде он заменил испанца Хавьера Паскуаля, руководившего «Зенитом» с 2020 года. Свой пост Хавьер покинул по окончании минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

«Сможет ли Александр Секулич повторить путь Хавьера Паскуаля? Стоит вспомнить, что сборная Словении под руководством Секулича проиграла всего одно очко Франции в полуфинале Олимпиады. Александр имеет отношение к рождению такой звезды, как Лука Дончич. Он, безусловно, такой же «маньяк» баскетбола, как и Паскуаль», – приводит слова Медведева «Матч ТВ».

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