ЦСКА объявил о новом контракте с Тони Джекири

30-летний нигерийский центровой Тони Джекири продолжит выступать за ЦСКА. Как информирует пресс-служба московского клуба, стороны заключили новый контракт по схеме «1+1».

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ спортсмен принял участие в 51 матче, где в среднем набирал 10,7 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал одну результативную передачу.

ЦСКА в сезоне-2024/2025 завоевал чемпионство. В финальной серии армейцы встречались с «Зенитом» и победили команду из Санкт-Петербурга в шести матчах (4-2 в серии). Чемпионство стало для красно-синих 12-м в Единой лиге и вторым подряд.

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