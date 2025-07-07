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«Его нельзя слишком жалеть». Деррик Роуз — об увольнении Тома Тибодо из «Никс»

«Его нельзя слишком жалеть». Деррик Роуз — об увольнении Тома Тибодо из «Никс»
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Самый ценный игрок (MVP) Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года Деррик Роуз отреагировал на увольнение тренера Тома Тибодо из «Нью-Йорк Никс».

«Я поговорил с Тибсом после гонки [NASCAR Cup Series]. Он молодец. Нельзя злиться, когда уходишь с $ 30 млн. Его нельзя слишком сильно жалеть, но он в хорошем настроении. Вот это мой близкий», — сказал Роуз во время пресс-конференции NASCAR в городе Чикаго.

Отметим, что Роуз играл в каждой команде, которую тренировал Тибодо, — «Чикаго Буллз», «Миннесота Тимбервулвз» и «Нью-Йорк Никс». В январе 2025 года Деррик объявил о завершении профессиональной карьеры.

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