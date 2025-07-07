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УНИКС объявил об уходе американца Маркуса Кина

УНИКС объявил об уходе американца Маркуса Кина
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Американский разыгрывающий Маркус Кин покинул УНИКС по истечении срока действия контракта. Об этом информирует пресс-служба казанского клуба.

«Благодарим Маркуса за яркую игру и вклад в завоевание УНИКСом бронзовых медалей! Желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении казанского клуба.

30-летний спортсмен присоединился к УНИКСу в апреле нынешнего года и принял участие в 11 матчах серии плей-офф Единой лиги ВТБ. В среднем Маркус набирал 10,3 очка, отдавал 2,7 передачи и делал 1,8 подбора за 19:11 минуты на паркете. УНИКС стал бронзовым медалистом. В серии за третье место казанцы победили краснодарский «Локомотив-Кубань».

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