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НБА отказала представителю Эйса Бэйли участвовать в Летней лиге

НБА отказала представителю Эйса Бэйли участвовать в Летней лиге
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отказала «Юте Джаз» включать в состав тренеров Летней лиги НБА одного из представителей Эйса Бэйли.

«Джаз» намеревались облегчить переход Бэйли в НБА, пригласив Омара Купера-младшего в качестве бесплатного тренера в Летней лиге НБА. Этот план был отменён после того, как руководство лиги связалось с «Ютой» и выразило свою обеспокоенность», — сообщил журналист, инсайдер ESPN Тим Макмэхон в социальных сетях.

Напомним, Бэйли не хотел, чтобы на драфте НБА его выбрали «Шарлотт» или «Юта». Руководство «Джаз» не придало этому значения и остановило свой выбор на Эйсе, который ушёл под пятым номером на драфте 2025 года.

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