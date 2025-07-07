НБА отказала представителю Эйса Бэйли участвовать в Летней лиге

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) отказала «Юте Джаз» включать в состав тренеров Летней лиги НБА одного из представителей Эйса Бэйли.

«Джаз» намеревались облегчить переход Бэйли в НБА, пригласив Омара Купера-младшего в качестве бесплатного тренера в Летней лиге НБА. Этот план был отменён после того, как руководство лиги связалось с «Ютой» и выразило свою обеспокоенность», — сообщил журналист, инсайдер ESPN Тим Макмэхон в социальных сетях.

Напомним, Бэйли не хотел, чтобы на драфте НБА его выбрали «Шарлотт» или «Юта». Руководство «Джаз» не придало этому значения и остановило свой выбор на Эйсе, который ушёл под пятым номером на драфте 2025 года.