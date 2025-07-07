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«Семья». Тони Джекири высказался после нового контракта с ЦСКА

«Семья». Тони Джекири высказался после нового контракта с ЦСКА
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Центровой ЦСКА Тони Джекири дал комментарий по поводу подписания нового соглашения с московской командой. Ранее стало известно, что стороны заключили новый контракт по схеме «1+1».

«Семья ЦСКА, рад объявить, что вернусь в место, которое называл домом, которое показало мне любовь и профессионализм с первого года здесь. Эти годы принесли счастье, улыбки, воспоминания и титулы клубу, и я благодарен быть его частью. Начинается третий год в красно-синих цветах, давайте сделаем это!» — приводит слова Джекири пресс-служба армейцев.

В ЦСКА Джекири выступает с лета 2023 года.

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