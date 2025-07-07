Центровой Ливио Жан-Шарль заключил новый контракт с ЦСКА

31-летний центровой Ливио Жан-Шарль подписал новый контракт с ЦСКА. Об этом информирует пресс-служба армейцев. Стороны заключили соглашение сроком на один год. Для Жан-Шарля предстоящий сезон Единой лиги ВТБ будет четвёртым в составе московского клуба.

В прошлом сезоне Ливио принял участие в 54 матчах, где в среднем набирал 9,8 очка, совершал четыре подбора и отдавал одну результативную передачу.

Ранее ЦСКА объявил о новом соглашении с 30-летним нигерийским центровым Тони Джекири. Речь идёт о контракте по схеме «1+1». В московском клубе Джекири выступает с лета 2023 года.

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