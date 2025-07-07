Видео: сын Стефена Карри броском поставил бутылку на полку, удивив окружающих

Кэнон, сын разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, во время выступления на шоу броском поставил бутылку на полку. После один из членов съёмочной группы решил дать ему пять, но мальчик в последний момент убрал руку, чем ещё больше рассмешил присутствующих, в том числе Стефена.

Сын Стефена Карри броском поставил бутылку на полку, удивив окружающих:

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи.

Ранее сообщалось, что Карри недосчитается $ 5,1 млн после корректировки системы эскроу.