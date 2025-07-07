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Видео: сын Стефена Карри броском поставил бутылку на полку, удивив окружающих

Видео: сын Стефена Карри броском поставил бутылку на полку, удивив окружающих
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Кэнон, сын разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, во время выступления на шоу броском поставил бутылку на полку. После один из членов съёмочной группы решил дать ему пять, но мальчик в последний момент убрал руку, чем ещё больше рассмешил присутствующих, в том числе Стефена.

Сын Стефена Карри броском поставил бутылку на полку, удивив окружающих:

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи.

Ранее сообщалось, что Карри недосчитается $ 5,1 млн после корректировки системы эскроу.

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