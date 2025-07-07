УНИКС объявил о переходе экс-разыгрывающего АСВЕЛа

30-летний разыгрывающий Пэрис Ли перешёл в УНИКС. Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Стороны заключили соглашение по схеме «1+1».

На протяжении последних двух сезонов Ли представлял АСВЕЛ, выступающий в чемпионате Франции. В 32 матчах завершившегося сезона французской лиги Пэрис в среднем набирал 10,9 очка, отдавал 3,4 передачи, делал 1,6 подбора и совершал 0,8 перехвата.

УНИКС в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ стал бронзовым медалистом. В серии за третье место казанцы победили краснодарский «Локомотив-Кубань».

Ранее казанский клуб покинул американский разыгрывающий Маркус Кин.

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