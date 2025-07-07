Видео: реакция Николы Йокича на победу своей лошади на скачках

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отпраздновал победу своей лошади на скачках. Соответствующее видео появилось в Сети.
Реакция Николы Йокича на победу своей лошади на скачках:
Напомним, Йокич с детства увлечён лошадьми. Спортсмен по-прежнему регулярно посещает скачки.
В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передачи. В настоящий момент сербскому центровому 30 лет.
Ранее называлась сумма, которой недосчитается Йокич после корректировки системы эскроу.