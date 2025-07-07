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Видео: реакция Николы Йокича на победу своей лошади на скачках

Видео: реакция Николы Йокича на победу своей лошади на скачках
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Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич отпраздновал победу своей лошади на скачках. Соответствующее видео появилось в Сети.

Реакция Николы Йокича на победу своей лошади на скачках:

Напомним, Йокич с детства увлечён лошадьми. Спортсмен по-прежнему регулярно посещает скачки.
В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Никола принял участие в 84 матчах, в которых в среднем набирал 29 очков, совершал 12,8 подбора и отдавал 9,9 передачи. В настоящий момент сербскому центровому 30 лет.

Ранее называлась сумма, которой недосчитается Йокич после корректировки системы эскроу.

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