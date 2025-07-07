«Навсегда легенда!» Карри обратился к бывшему партнёру, который покинул «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри обратился к центровому Кевону Луни, который покинул клуб после 10 лет игры за «воинов».

«Навсегда легенда!» — написал Стефен Карри в одной из социальных сетей, прикрепив фото Кевона Луни.

Напомним, Луни выступал за «Голден Стэйт» с 2015 по 2025 год. Вместе с клубом Луни стал трёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Центровой подписал двухлетний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс», по условиям которого заработает $ 16 млн.

В прошлом сезоне Луни в среднем набирал 4,5 очка, 6,1 подбора и 1,6 передачи за 15 минут в среднем на площадке.