В США оценили шансы россиянина Егора Дёмина стать MVP Летней лиги НБА

Обозреватель известного американского издания Sports Illustrated Кайлер Фокс поделился мнением о шансах российского игрока «Бруклин Нетс» Егора Дёмина завоевать награду MVP (самого ценного игрока) Летней лиги НБА. В последние годы этот приз доставался сразу двум баскетболистам «Бруклина»: в 2021 году MVP был признан Кэмерон Томас, а в 2024-м награду получил Джейлен Уилсон.

«Генеральный менеджер «Бруклин Нетс» Шон Маркс доказал свою способность находить жемчужины на поздних стадиях драфта НБА. Кэмерон Томас (2021) был выбран в конце первого раунда, а Джейлен Уилсон (2023) – в начале второго. Но у них есть кое-что общее. Оба в итоге получили награду MVP Летней лиги, подарив «Бруклину» двух таких игроков за последние четыре года. Несмотря на то что Дёмин ещё не до конца раскрыл свой потенциал, он может стать третьим игроком «Нетс» за последние пять лет, кто получит эту награду. Всесторонний набор навыков Дёмина – это то, что, скорее всего, понравится тем, кто голосует за MVP, особенно если принять во внимание, что этими навыками владеет разыгрывающий ростом шесть футов девять дюймов», — говорится в материале Фокса.

Егор Дёмин презентовал именное игровое джерси: