Тренер «Зенита» принял решение по Дончичу в предварительной заявке Словении на ЧЕ-2025

Тренерский штаб сборной Словении во главе с Александром Секуличем определился с предварительной заявкой игроков на предстоящий чемпионат Европы по баскетболу. В список вошли 19 спортсменов, в том числе звезда НБА Лука Дончич, представляющий «Лос-Анджелес Лейкерс». Напомним, ранее Секулич возглавил «Зенит». Специалист будет совмещать работу в клубе с национальной командой.

Предварительная заявка сборной Словении на Евробаскет-2025: Миха Церквеник, Влатко Чанчар, Зига Данеу, Лука Дончич, Зоран Драгич, Вит Грабар, Грегор Хроват, Роберт Юркович, Мартин Крампель, Урбан Пончик, Эдо Мурич, Джош Небо, Алексей Николич, Марк Падьен, Клемен Куэйл, Рок Радович, Зак Смрекар, Леон Стергар и Лука Скука.

Чемпионат Европы по баскетболу состоится с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.

Материалы по теме Сборная Израиля опубликовала предварительную заявку на Евробаскет-2025

Похудевший Дончич сфотографировался с фанатом: