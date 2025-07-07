Гилберт Аренаc рассказал, почему Пенни Хардуэй ему нравился больше Майкла Джордана

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас признался, что в детстве Пенни Хардуэй ему нравился больше, чем Майкл Джордан.

«Кто мне нравился больше? Вероятно, Пенни. Я дрался за него!» — сказал Аренас на канале No Chill Gil в YouTube.

За время карьеры Хардуэй выступал за такие команды, как «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит». Четырежды принимал участие в Матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

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