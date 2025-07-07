Эксперт предположил, сколько очков будет набирать Егор Дёмин в Летней лиге НБА

Обозреватель известного американского издания Sports Illustrated Кайлер Фокс предположил, сколько очков 19-летний российский игрок Егор Дёмин мог бы набирать в Летней лиге НБА. Также обозреватель оценил шансы спортсмена завоевать награду самого ценного игрока турнира (MVP).

«Справедливо предположить, что Дёмин будет набирать в среднем по 16 очков, делать пять подборов и отдавать шесть результативных передач за матч. Если его усилия приведет к показателю «Бруклина» четыре победы – одно поражение или даже три победы – два поражения в пяти матчах, он будет признан MVP», – говорится в материале Фокса.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: