Перкинс указал, как изменился статус Леброна в «Лейкерс» после новости о продаже команды

Экс-игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс поделился мнением о нынешней ситуации в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Сколько же всего сейчас происходит в «Лейкерс». В городе появился новый шериф, или даже лучше использовать множественное число — шерифы. У них новый владелец. Знаю, были сообщения, что Джини Басс всё ещё будет иметь голос, но я в это не верю. Никто не будет платить $ 10 млрд просто так. И речь на самом деле не только о новых владельцах. В центре внимания сейчас Лука Дончич. Так что, если кто-то считает, будто Лука не имеет права голоса, то он просто сумасшедший», — сказал Перкинс на YouTube-канале Road Trippin'.

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