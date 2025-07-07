«Реал» объявил о переходе экс-игрока НБА Тео Маледона

24-летний французский разыгрывающий Тео Маледон перешёл в «Реал». Об этом информирует пресс-служба мадридской команды. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 30 июня 2027 года.

В прошлом сезоне Маледон выступал за АСВЕЛ. В 33 матчах Евролиги минувшего розыгрыша турнира спортсмен принял участие в 33 матчах, в которых в среднем набирал 17 очков, совершал 3,5 подбора и отдавал 4,6 передачи.

Кроме того, ранее Тео выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где представлял такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Шарлотт Хорнетс» и «Финикс Санз».

Материалы по теме Эксклюзив Андрей Кириленко оценил переход россиянина Егора Амосова в «Реал»

Боец ММА Ислам Махачев играет в баскетбол: