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Бывший центровой «Лейкерс» перешёл в немецкую «Баварию»

Бывший центровой «Лейкерс» перешёл в немецкую «Баварию»
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28-летний южносуданский центровой, ранее выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Веньен Габриэль заключил соглашение с немецким клубом «Бавария» до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Я твёрдо уверен, что смогу провести полноценный год в «Баварии». Хочу поделиться с командой своей страстью, энергией и целеустремлённостью. Мои конкретные цели — выйти в плей-офф и в течение следующих двух лет обязательно попасть в «Финал четырёх», — приводит слова Габриэля пресс-служба «Баварии».

Напомним, Веньен выступает на профессиональном уровне с 2018 года. За это время он играл за такие команды, как «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто Кингз», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Бруклин Нетс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлиз» и другие.

Перед переходом в «Баварию» Габриэль выступал с 2024 года за греческий «Панатинаикос», став в его составе обладателем Кубка Греции.

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