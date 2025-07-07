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Гилберт Аренас определился, кто для него важнее — Джордан, Коби или Леброн

Гилберт Аренас определился, кто для него важнее — Джордан, Коби или Леброн
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас рассказал, почему является плохим фанатом легендарного Майкла Джордана, коснувшись в обсуждении Коби Брайанта и Леброна Джеймса.

«Самое смешное, что люди не понимают, насколько плохим я был глейзером Джордана. Майкл не был моим любимым игроком. Но для моего отца это был Майкл Джордан, так что я был вынужден просто смотреть на Джордана весь день. В результате я стал фанатом Джордана», — приводит слова Аренаса издание The Sports Rush.

Позже Гилберт решил разбавить атмосферу и пошутить, спросив: «Если вы фанат Коби Брайанта, то как вас следует называть?»

Брэндон Дженнингс ответил: «Мамба глейзер», что понравилось Гилберту.

Далее он задал новый вопрос: «А если я являюсь поклонником и Джордана, и Брайанта и Леброна?»

«Ты тройной глейзер», — ответил Дженнингс.

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