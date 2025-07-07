Испанский разыгрывающий: американцы превратили НБА в шоу, оставив за бортом баскетбол

34-летний разыгрывающий защитник испанец Рики Рубио резко высказался о Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), заметив, что сейчас турнир больше напоминает шоу, чем турнир по баскетболу.

«Никогда не был влюблён в американскую культуру или традиции. Однако меня интересует влияние, которое США оказывают на мир в целом и на баскетбол, в частности. Они превратили НБА в шоу и бизнес, оставив за бортом истинную любовь к баскетболу. И, к сожалению, то же самое происходит и в Европе», — приводит слова Рубио портал Hoopshype.

Напомним, Рубио выступал в НБА с 2011 по 20224 года за такие команды, как «Миннесота», «Кливленд», «Юта» и «Финикс».