Дуайт Ховард не понимает, почему Шакил О'Нил враждует с ним

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард не понимает, почему легендарный Шакил О'Нил испытывает к нему ненависть и враждует с ним, отметив, что всегда относился с почтением к нему, как к баскетболисту.

«Во-первых, Шак почти ровесник моего отца. Во-вторых, я наблюдал за его игрой всю свою жизнь, поэтому испытываю к нему глубочайшее уважение как к игроку. Но, чёрт возьми, в чём твоя проблема? Я не понимаю, с чего вдруг Шак начал враждовать со мной!» — приводит слова Ховарда портал The Sports Rush.