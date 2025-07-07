Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дуайт Ховард не понимает, почему Шакил О'Нил враждует с ним

Дуайт Ховард не понимает, почему Шакил О'Нил враждует с ним
Комментарии

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард не понимает, почему легендарный Шакил О'Нил испытывает к нему ненависть и враждует с ним, отметив, что всегда относился с почтением к нему, как к баскетболисту.

«Во-первых, Шак почти ровесник моего отца. Во-вторых, я наблюдал за его игрой всю свою жизнь, поэтому испытываю к нему глубочайшее уважение как к игроку. Но, чёрт возьми, в чём твоя проблема? Я не понимаю, с чего вдруг Шак начал враждовать со мной!» — приводит слова Ховарда портал The Sports Rush.

Материалы по теме
Дуайт Ховард рассказал, как случайно украл у Шакила О’Нила его легендарное прозвище
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android