«Дубай» подписал контракт с экс-форвардом «Реала» и «Бруклина»

26-летний боснийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда, Джанан Муса стал игроком дебютанта Евролиги в сезоне-2025/2026 «Дубай» из столицы Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщила пресс-служба арабского клуба.

Контракт боснийца заключён на три года.

«Присоединение к «Дубаю» — невероятная возможность. Я готов написать новую главу, поддержать растущую баскетбольную культуру и помочь создать нечто поистине историческое», — приводит слова Мусы пресс-служба.

Джанан был выбран под 29-м номером на драфте НБА 2019 года командой «Бруклин Нетс» и сыграл вместе с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом. Он провёл в американской лиге два сезона и 49 матчей, а затем ушёл в Европу. С 2022 года выступал за мадридский «Реал», став в первый же сезон Самым ценным игроком (MVP) чемпионата Испании и финала Испании.

В прошедшем сезоне Евролиги он в среднем набирал 12,2 очка, 2,9 подбора и 2,0 передачи за игру, реализуя 53,9% двухочковых и 37,2% трёхочковых бросков.