Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не думал, что стану математической проблемой». Кевин Лав — об обмене из «Майами» в «Юту»

«Не думал, что стану математической проблемой». Кевин Лав — об обмене из «Майами» в «Юту»
Комментарии

36-летний американский форвард Кевин Лав отреагировал на то, что руководство «Майами Хит» приняло решение обменять его в «Юту Джаз».

«Никогда не думал, что стану просто математической проблемой. Добро пожаловать в НБА», — написал Лав на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно информации авторитетного американского инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Майами» вместе с «Клипперс» и «Финиксом» совершили трёхстороннюю сделку по обмену. По её итогам Норман Пауэлл отправляется в «Майами», Джон Коллинз — в «Клипперс», а Кевин Лав, Кайл Андерсон и право выбора во втором раунде от «парусников» на 2027 год переходят в «Джаз».

Материалы по теме
Звезда «Клипперс» Пауэлл и «Юты» — Коллинз стали частью обмена между тремя клубами
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android