«Не думал, что стану математической проблемой». Кевин Лав — об обмене из «Майами» в «Юту»

36-летний американский форвард Кевин Лав отреагировал на то, что руководство «Майами Хит» приняло решение обменять его в «Юту Джаз».

«Никогда не думал, что стану просто математической проблемой. Добро пожаловать в НБА», — написал Лав на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Согласно информации авторитетного американского инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Майами» вместе с «Клипперс» и «Финиксом» совершили трёхстороннюю сделку по обмену. По её итогам Норман Пауэлл отправляется в «Майами», Джон Коллинз — в «Клипперс», а Кевин Лав, Кайл Андерсон и право выбора во втором раунде от «парусников» на 2027 год переходят в «Джаз».