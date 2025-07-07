«Худшая сделка за 10-летие». Симмонс раскритиковал Бруклин за обмен Джонсона

Известный журналист Билл Симмонс раскритиковал руководство команды НБА «Бруклин Нетс» за реализацию драфт-пиков и обмен с «Денвер Наггетс», в ходе которого они отдали Кэмерона Джонсона и приобрели Майкла Портера.

«Я по-прежнему считаю, что они выступили очень плохо. Мне не понравился их драфт. Я не думаю, что у них есть жизнеспособный актив, способный поднять настроение [фанатам]. По сути, их лучшим активом является право выбора на 2026 год, которое они продали, чтобы вернуть обратно. Я ничего не понимаю в том, что они сделали.

Зачем они обменяли Кэма Джонсона? Вот Майкл Портер, а вот наш пик 2032 года. Нужно ли было вообще предлагать Кэмерона Джонсона в обмен? Чем больше я об этом думал, тем больше мне казалось, что эта сделка — одна из худших за 10-летие. Вам пришлось приложить усилия, чтобы избавиться от Портера-младшего, а я ничего не получил за Кэма Джонсона? Ничего?

Они отдали все свои активы за Портера и Тре Манна. Я подумал, что это действительно глупо… и потеряли Кэма Джонсона», — приводит слов Симмонса издание NetsDaily.