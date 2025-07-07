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Экс-форвард «Бостона» вспомнил свою перепалку с Батлером в финале Востока в 2023 году

Экс-форвард «Бостона» вспомнил свою перепалку с Батлером в финале Востока в 2023 году
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26-летний лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» американец Грант Уильямс вспомнил о перепалке с Джимми Батлером во время второй игры финала Восточной конференции между «Бостоном» и «Майами», когда на тот момент он выступал за «кельтов», а Джимми — за клуб из Флориды.

В четвёртой четверти мачта Грант успешно реализовал трёхочковый бросок, после чего он подошёл к Джимми и начал с ним словесную перепалку.

«Это был буквально самый банальный треш-ток, который вы только можете представить себе. И после этого мы оба словно отключились. Уже не помню, что сказал он и я. Мы были в потоке, говоря друг другу разные вещи лицом к лицу», — приводит слова Уильямса портал The Sports Rush.

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