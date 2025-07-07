Тайриз Халибёртон пропустит сезон-2025/2026 НБА — источник

25-летний двукратный участник Матча всех звёзд, а также лидер «Индианы Пэйсерс», выступающий на позиции разыгрывающего защитника, американец Тайриз Халибёртон пропустит сезон-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщил аккаунт издания Bleacher Report на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на президента «Индианы» Кевина Притчарда.

Напомним, в седьмом матче финальной серии плей-офф-2024/2025 НБА с «Оклахома-Сити Тандер» Тайриз получил разрыв ахиллова сухожилия и не смог выступить до конца матча. В скором времени Халибёртон успешно перенёс операцию и в данный момент проходит процесс реабилитации.