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«Дубай» и «Црвена Звезда» могут принять участие в Суперкубке ЕЛ в Белграде — Mash

«Дубай» и «Црвена Звезда» могут принять участие в Суперкубке ЕЛ в Белграде — Mash
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Баскетбольные клубы «Дубай» и «Црвена Звезда» могут стать участниками Суперкубка Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Согласно имеющейся информации, с командами уже ведутся переговоры по данному вопросу. Официальное объявление об их участии будет сделано в конце текущей недели. Сообщается, что переговоры проходят сложно ввиду календаря Евролиги, согласно которому команды должны будут играть уже с 30 сентября.

Отметим, что Суперкубок Единой лиги планируется провести в Белграде. Предполагается, что в нём примут участие, помимо «Дубая» и «Црвены Звезды», ещё два иностранных клуба, а также московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

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