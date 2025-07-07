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В клубе «Лейкерс» объяснили выбор Ларэвии в качестве главного летнего приобретения

В клубе «Лейкерс» объяснили выбор Ларэвии в качестве главного летнего приобретения
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Генеральный менеджер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка объяснил, почему приобретение Джейка Ларавии является главным в межсезонье.

«Джейк — двусторонний игрок с высоким IQ и идеальными навыками для баскетбольной системы Джей Джей Редика. Он потрясающий защитник, который использует свои габариты и физическую форму для провокации потерь у соперника. В атаке он может забивать на всех трёх уровнях и умеет создавать пространство для себя и своих товарищей по команде. Мы считаем, что у Джейка, которому всего 23 года, есть значительный баскетбольный потенциал, который будет отточен в рамках нашей программы развития баскетбола в «Лейкерс», — приводит слова Пелинки издание Fadeaway World.

«Озёрники» заключили с Джейком двулетний контракт на сумму $ 12 млн.

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