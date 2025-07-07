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Легенда НБА Шакил О'Нил ответил, кого считает величайшим бойцом ММА в истории

Легенда НБА Шакил О'Нил ответил, кого считает величайшим бойцом ММА в истории
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Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил назвал 37-летнего бывшего двойного чемпиона UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе соотечественника Джона Джонса величайшим бойцом в истории смешанных единоборств, также прокомментировав его уход из профессионального спорта.

«[То, как Джон завершил карьеру] Это было идеально. Он самый крутой парень на планете. Знаю, есть сомнения у тех, кто хотел встретиться с ним лицом к лицу. Но посмотрите на его решение, Джон сделал это по-своему и сделал правильно, с честью. Джонс — величайший боец ММА в истории», — приводит слова О'Нила портал AG Fight.

Джонс выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

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