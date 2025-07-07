Новичок «Финикса» сказал, какое напутствие дал Девин Букер на Олимпиаде

18-летний баскетболист из Южного Судана Хаман Малуач, являющийся игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», рассказал о своём разговоре с лидером команды Девином Букером во время Олимпийских игр — 2024 в Париже, Франция.

«Я очень рад стать партнёром Девина в «Финиксе». Помню один вечер из Парижа. Мы встретились с ним на ужине, и он сел за соседний стол. Я сказал своему агенту, который ужинал со мной, что хочу подойти к Девину и поинтересоваться, как его дела. Мы пожали друг другу руки, и он произнёс: «Увидимся в следующем году», — приводит слова Малуача издание Clutch Рoints.

Малуач должен был стать игроком «Хьюстон Рокетс», но команда произвела обмен, приобретя у «Санз» Кевина Дюранта.