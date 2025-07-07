Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Финикса» сказал, какое напутствие дал Девин Букер на Олимпиаде

Новичок «Финикса» сказал, какое напутствие дал Девин Букер на Олимпиаде
Комментарии

18-летний баскетболист из Южного Судана Хаман Малуач, являющийся игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз», рассказал о своём разговоре с лидером команды Девином Букером во время Олимпийских игр — 2024 в Париже, Франция.

«Я очень рад стать партнёром Девина в «Финиксе». Помню один вечер из Парижа. Мы встретились с ним на ужине, и он сел за соседний стол. Я сказал своему агенту, который ужинал со мной, что хочу подойти к Девину и поинтересоваться, как его дела. Мы пожали друг другу руки, и он произнёс: «Увидимся в следующем году», — приводит слова Малуача издание Clutch Рoints.

Малуач должен был стать игроком «Хьюстон Рокетс», но команда произвела обмен, приобретя у «Санз» Кевина Дюранта.

Материалы по теме
В клубе «Лейкерс» объяснили выбор Ларэвии в качестве главного летнего приобретения
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android