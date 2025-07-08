В ФИБА сообщили, что ЦСКА участвовал в собрании, посвящённом проекту лиги НБА в Европе

Президент ФИБА Андреас Заглис высказался насчёт переговоров с НБА о создании в Европе новой лиги.

«Задача ФИБА — объединить все заинтересованные стороны. 29 мая в штаб-квартире ФИБА прошла плодотворная встреча, на которой присутствовали представители НБА — как из европейского офиса, так и из головного офиса в Нью-Йорке. Также на встрече были президент и гендиректор Евролиги, а также руководители клубов Евролиги, включая московский ЦСКА, который присутствовал на собрании онлайн. Все они приняли участие в этом мероприятии, которое стало очередным шагом на пути к поиску совместных решений.

У нас есть чёткое обязательство продолжать вносить свой вклад в совершенствование наших европейских клубных соревнований. Со своей стороны предлагаем решения как в области структуры, так и в коммерческой сфере, а также в календаре, что особенно важно. Мы представляем интересы наших национальных федераций, которые заботятся о своих клубах и сборных. Однако за этим столом мы также выражаем позицию национальных лиг. По-прежнему убеждены, что рост национальных лиг имеет основополагающее значение», — приводит слова Заглиса портал Eurohoops.