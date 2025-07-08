Кевин Дюрант объяснил, почему в карьере у него не так много матчей с 50+ очками

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант ответил на вопрос по поводу своей результативности. У спортсмена поинтересовались, почему в карьере у него не так много игр с 50+ очками. В настоящий момент на счету Кевина таких матчей девять. Его лучший результат – 55 очков, которые он набрал в апреле 2022 года в матче «Бруклин Нетс», который он тогда представлял, с «Атлантой Хоукс» (115:122).

«Просто безумие, что этот вопрос стал предметом обсуждения. Большинство своих бросков я совершаю в борьбе и находясь в тех местах площадки, где забросить непросто. Почему у меня не так много игр с 50/60 очками? У меня за карьеру 30 тыс. очков», – написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Реакция Кевина Дюранта на обмен в «Хьюстон»: