Адвокат семьи Тиммы: инициируем возбуждение уголовного дела в отношении Седоковой

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила о намерении добиваться возбуждения уголовного дела в отношении бывшей жены спортсмена Анны Седоковой. По словам Гавриловой, это решение – позиция семьи Яниса.

«Мы будем инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Анны Владимировны Седоковой по статье — доведение до самоубийства. Это позиция семьи и многих других людей, которые не прошли мимо. Всё ещё действующая жена ведёт довольно раскованный образ жизни, появляется на светских мероприятиях, не испытывает никаких нравственных проблем и страданий… Нормально, когда люди строят паритетные отношения, пытаются быть опорой друг для друга, поддержкой и защитой. А вот этот бесконечный процесс потребления, как это сейчас говорят, питательных мужчин вызывает отвращение и отторжение. Это не формула успеха. Каждый должен нести ответственность за свои поступки. Семья — это не игра, когда один кормит другого», — приводит слова Гавриловой «Комсомольская правда» со ссылкой на его видеообращение в социальных сетях.

Напомним, Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, баскетболист совершил самоубийство.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: