Владимир Гомельский ответил, что должен сделать УНИКС на трансферном рынке

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу казанского УНИКСа. Ранее стало известно, что команду покинул бельгийский центровой Исмаэль Бако.

«Какого плана основной центровой нужен команде Перасовича? УНИКСу необходим мощный центровой, способный обеспечить подбор и защищать собственное кольцо», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

УНИКС в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ стал бронзовым медалистом. В серии за третье место казанская команда победила краснодарский «Локомотив-Кубань».

Ранее УНИКС объявил об уходе американца Маркуса Кина.

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