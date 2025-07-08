Байрон Скотт назвал игрока НБА, который может положить конец обилию «трёшек» в лиге

Трёхкратный чемпион НБА и тренер многих команд в лиге Байрон Скотт во время беседы с бывшим игроком НБА Седриком Себальосом высказал мнение, что разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер может поспособствовать увеличению числа бросков со средней дистанции в современной НБА в противовес засилью «трёшек».

«Седрик, думаю, ты играл бы успешно и в наше время. Ведь у нас есть яркий пример. Шей не бросает «трёшки», но в среднем набирает по 30 очков. Полагаю, то, чего он смог добиться в этом году, заставит других ребят начать переосмысливать то, как будет выглядеть игра в ближайшие пять-десять лет», – сказал Скотт на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Шей Гилджес-Александер поставил 429 автографов подряд: