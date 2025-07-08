Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Говорю откровенно». Адвокат – Седоковой после слов об уголовном деле из-за Тиммы

«Говорю откровенно». Адвокат – Седоковой после слов об уголовном деле из-за Тиммы
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, обратилась к бывшей жене спортсмена Анне Седоковой. Ранее Гаврилова заявила о намерении добиваться возбуждения уголовного дела в отношении певицы.

«На сегодняшний день я говорю совершенно откровенно: мы считаем, что вы сделали всё, чтобы довести человека до суицидального состояния. Вы даёте показания следователю о том, что Тимма был психически неустойчив. А если человек такой, как до последнего дня вы оставляли с ним своего малолетнего сына? Вы не боялись, что такой человек что-то причинит вашему ребенку?» — приводит слова Гавриловой «Комсомольская правда» со ссылкой на его видеообращение в социальных сетях.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма, выступая в России, играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольному клубу «Аликсон», который принимает участие в турнире Media Basket.

Материалы по теме
Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?
Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android