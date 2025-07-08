«Говорю откровенно». Адвокат – Седоковой после слов об уголовном деле из-за Тиммы

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, обратилась к бывшей жене спортсмена Анне Седоковой. Ранее Гаврилова заявила о намерении добиваться возбуждения уголовного дела в отношении певицы.

«На сегодняшний день я говорю совершенно откровенно: мы считаем, что вы сделали всё, чтобы довести человека до суицидального состояния. Вы даёте показания следователю о том, что Тимма был психически неустойчив. А если человек такой, как до последнего дня вы оставляли с ним своего малолетнего сына? Вы не боялись, что такой человек что-то причинит вашему ребенку?» — приводит слова Гавриловой «Комсомольская правда» со ссылкой на его видеообращение в социальных сетях.

За время карьеры в Единой лиге ВТБ Тимма, выступая в России, играл за такие команды, как «Зенит», «Химки» и УНИКС. В 2024 году он присоединился к баскетбольному клубу «Аликсон», который принимает участие в турнире Media Basket.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: