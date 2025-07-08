В «Индиане» назвали уход Майлза Тёрнера в «Милуоки» неожиданностью

Президент по баскетбольным операциям «Индианы Пэйсерс» Кевин Притчард прокомментировал уход центрового Майлза Тёрнера в «Милуоки Бакс», который заключил с клубом из Висконсина четырёхлетний контракт на $ 107 млн.

«Я не хочу вдаваться в подробности по поводу Майлза, потому что, по правде говоря, он отдал этой команде 10 замечательных лет. Мне было приятно работать с ним, и я надеюсь, что мы ещё долго будем поддерживать дружеские отношения.

Но скажу следующее: Херб Саймон, Стивен Саймон и вся группа владельцев были полностью готовы серьёзно выйти за рамки налоговой планки, чтобы сохранить его в команде. Мы вели с Майлзом глубокие переговоры.

И вдруг увидели, что он принял предложение от «Милуоки». Это сложная сторона нашего бизнеса. Да, это стало для нас неожиданностью», — приводит слова Притчарда североамериканский журналист и обозреватель Forbes Эван Сайдери на своей страничке в социальной сети X.