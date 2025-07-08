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Паоло Банкеро договорился о новом контракте с «Орландо» до $ 287 млн — Чарания

Паоло Банкеро договорился о новом контракте с «Орландо» до $ 287 млн — Чарания
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Тяжёлый форвард Паоло Банкеро и «Орландо Мэджик» достигли соглашения по поводу подписания нового контракта на пять лет и общую сумму до $ 287 млн. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Форвард Паоло Банкеро согласовал с «Орландо» новое пятилетнее максимальное продление контракта новичка, сумма которого может достигнуть $ 287 млн, сообщает ESPN. В соглашении предусмотрена опция игрока — впервые для максимального контракта новичка с 2021 года (тогда такие условия получили Лука Дончич и Трей Янг).

Таким образом, «Мэджик» закрепили за собой ключевое трио — Банкеро, Франца Вагнера и Джейлена Саггса — как минимум на ближайшие пять лет», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.

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