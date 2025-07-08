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Пол Джордж назвал идеальную команду для Дэмьена Лилларда после ухода из «Милуоки»

Пол Джордж назвал идеальную команду для Дэмьена Лилларда после ухода из «Милуоки»
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Лёгкий форвард и один из лидеров «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж выразил мнение, что разыгрывающему Дэмьену Лилларду следует перейти в «Хьюстон Рокетс» после того, как его отчислил «Милуоки Бакс».

«Если посадить его в «Хьюстон». Если он окажется в команде, где уже есть Кевин Дюрант, где вокруг него хорошие защитники, где есть длина и атлетизм, — это отличные условия для него. Мне всегда нравится, когда рядом с невысоким разыгрывающим есть игроки с хорошими физическими данными.

Кроме того, в команде достаточно молодых ребят, чтобы ему не пришлось тащить всю нагрузку на себе», — рассказал Джордж в рамках собственного подкаста.

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