Симмонс: «Чикаго» эксплуатирует наследие времён Джордана. Худшая среди всех команд Востока

Известный североамериканский журналист и экспертный обозреватель Билл Симмонс раскритиковал руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз».

«Чикаго Буллз» остаётся одним из самых неухоженных активов НБА со времён эпохи Майкла Джордана. Вместо того чтобы попробовать завоевать седьмой чемпионский титул, руководство клуба решило сыграть «умнее всех» и пошло на перестройку. С тех пор команда известна скорее своей скупостью и неготовностью к серьёзным инвестициям.

Несмотря на статус третьего по величине города страны, руководство «Буллз» до сих пор эксплуатирует наследие времён Джордана — болельщики, выросшие на легендарной команде 1990-х, продолжают покупать билеты, надеясь хотя бы на проблеск былых успехов. Однако при нынешних владельцах ждать серьёзных перемен не приходится. Если бы у меня были миллиарды, я бы всерьёз задумался о покупке этого клуба.

Встряхнуть организацию, заново выстроить её, используя магию имён Джордана и Пиппена, — в этом случае «Чикаго» мог бы вновь стать уникальной командой. Сейчас же ситуация в клубе, пожалуй, худшая среди всех команд Восточной конференции», — заявил Симмонс в рамках собственного подкаста.