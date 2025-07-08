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Видео: Егор Дёмин поддерживает детей в баскетбольном лагере «Бруклина»

Видео: Егор Дёмин поддерживает детей в баскетбольном лагере «Бруклина»
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19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в детском баскетбольном лагере, организованном его клубом. Во время мероприятия Егор активно поддерживал и мотивировал юных спортсменов. Видео с его участием появилось в социальных сетях.

Дёмин вдохновляет спортсменов в детском баскетбольном лагере:

Напомним, на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дёмин был выбран под общим восьмым номером — это рекордный результат среди российских баскетболистов. Ожидается, что защитник примет участие в Летней лиге НБА — 2025, которая для «Бруклина» стартует в ночь на 11 июля.

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Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд:

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