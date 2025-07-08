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Генменеджер «Атланты» объяснил, почему Порзингис станет ключевым игроком команды

Генменеджер «Атланты» объяснил, почему Порзингис станет ключевым игроком команды
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Генеральный менеджер «Атланты Хоукс» Онси Салех прокомментировал переход бигмена Кристапса Порзингиса в команду в результате обмена из «Бостон Селтикс» в рамках трёхсторонней сделки.

«Кристапс — уникальный и разносторонний игрок с чемпионским опытом. Его умение растягивать защиту, защищать кольцо и действовать эффективно на обеих сторонах площадки придаёт нашей команде новое измерение.

Нам очень повезло, что мы смогли заполучить его», — приводит слова Салеха официальный аккаунт «Атланты» в социальной сети X.

Отметим, что действующий контракт 29-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026, по итогам которого Порзингис заработает $ 30,73 млн.

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