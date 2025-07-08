Стало известно, сколько Никола Йокич может заработать по новому контракту в НБА

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Бобби Маркс в своём материале на ESPN высказался по поводу условий нового контракта сербского центрового Николы Йокича с «Денвер Наггетс».

«Теперь трёхкратный MVP имеет право продлить контракт ещё на три сезона с общей суммой в $ 212 млн. Поскольку опция игрока на сезон-2027/2028 будет заменена новым окладом, сумма «новых денег» составит $ 152 млн.

Однако подписание Йокичем нового соглашения уже этим летом вовсе не кажется в «Денвере» делом решённым. Он откровенно заявил, что нынешний состав команды недостаточно силён и глубоко укомплектован, чтобы претендовать на чемпионство», — сказано в статье.