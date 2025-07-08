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Игрок «Мемфиса» по ошибке забил два очка вместо трёх, пытаясь перевести матч ЛЛ в овертайм

Игрок «Мемфиса» по ошибке забил два очка вместо трёх, пытаясь перевести матч ЛЛ в овертайм
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Сегодня, 8 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой сыграли «Юта Джаз» и «Мемфис Гриззлиз». Игра завершилась со счётом 112:111 в пользу «Юты».

НБА — Летняя лига . Солт-Лейк-Сити
08 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 111
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Сенсабо - 37, Уильямс - 18, Бэйли - 18, Кольер - 13, Филиповски - 11, Харклесс - 9, Клейтон-мл - 4, Саного - 2
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 27, Уэллс - 23, Спенсер - 23, Пуллин - 10, Лавинг - 7, Бэкот - 6, Машак - 5, Джонс - 5, Флеминг - 3, Хинтон - 2

Примечательно, что в концовке матча произошёл курьёзный эпизод: в последней атаке после штрафного броска у игроков «Мемфиса» был шанс перевести игру в овертайм, совершив трёхочковый бросок. Однако защитник «Гриззлиз» Грегори Джексон допустил досадную ошибку, перепутав трёхочковые линии, и вместо дальнего броска выполнил попытку с линии, приносящей лишь два очка.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В результате матч не ушёл в овертайм. Стоит отметить, что игра проходила на арене NCAA университета Юты, где разметка трёхочковых отличается от стандартной НБА, что, вероятно, и стало причиной путаницы для баскетболистов.

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