Игрок «Мемфиса» по ошибке забил два очка вместо трёх, пытаясь перевести матч ЛЛ в овертайм

Сегодня, 8 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой сыграли «Юта Джаз» и «Мемфис Гриззлиз». Игра завершилась со счётом 112:111 в пользу «Юты».

Примечательно, что в концовке матча произошёл курьёзный эпизод: в последней атаке после штрафного броска у игроков «Мемфиса» был шанс перевести игру в овертайм, совершив трёхочковый бросок. Однако защитник «Гриззлиз» Грегори Джексон допустил досадную ошибку, перепутав трёхочковые линии, и вместо дальнего броска выполнил попытку с линии, приносящей лишь два очка.

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В результате матч не ушёл в овертайм. Стоит отметить, что игра проходила на арене NCAA университета Юты, где разметка трёхочковых отличается от стандартной НБА, что, вероятно, и стало причиной путаницы для баскетболистов.