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Кирилл Писклов оценил минувший сезон Единой лиги для «Уралмаша»

Кирилл Писклов оценил минувший сезон Единой лиги для «Уралмаша»
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Атакующий защитник екатеринбургского «Уралмаша» Кирилл Писклов оценил минувший сезон для своей команды в Единой лиге ВТБ.

«Наверное, на четыре с плюсом. Мы заняли пятое место в лиге ВТБ. В принципе, руководство поставило перед нами задачу и мы её выполнили. Оцениваем на 4,5 из 5», — сказал Кирилл Писклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

«Уралмаш» по итогам регулярного чемпионата-2024/2025 занял пятое место в турнирной таблице. В плей-офф клуб из Екатеринбурга в четвертьфинале уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счётом 1-3.

«Уралмаш» стал единственной командой в плей-офф Единой лиги, кто сумел выиграть хотя бы одну игру у клубов «большой четвёрки» — ЦСКА, «Зенита», УНИКСа и «Локомотива-Кубань».

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