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Во время матча Летней лиги НБА один из баскетболистов заработал 10 фолов

Во время матча Летней лиги НБА один из баскетболистов заработал 10 фолов
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Сегодня, 8 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой сыграли «Юта Джаз» и «Мемфис Гриззлиз». Игра завершилась со счётом 112:111 в пользу «Юты».

НБА — Летняя лига . Солт-Лейк-Сити
08 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
112 : 111
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Юта Джаз: Сенсабо - 37, Уильямс - 18, Бэйли - 18, Кольер - 13, Филиповски - 11, Харклесс - 9, Клейтон-мл - 4, Саного - 2
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 27, Уэллс - 23, Спенсер - 23, Пуллин - 10, Лавинг - 7, Бэкот - 6, Машак - 5, Джонс - 5, Флеминг - 3, Хинтон - 2

Примечательно, что защитник и новичок «Мемфиса» Джахмай Машак по итогам матча заработал 10 персональных фолов, из-за чего был вынужден покинуть площадку до финальной сирены.

Фото: Кадр из трансляции

Согласно регламенту Летней лиги 10 фолов — это максимально допустимое количество для одного игрока, поэтому подобные ситуации иногда вызывают недоумение и воспринимаются как курьёз.

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