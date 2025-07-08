Во время матча Летней лиги НБА один из баскетболистов заработал 10 фолов

Сегодня, 8 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, в котором между собой сыграли «Юта Джаз» и «Мемфис Гриззлиз». Игра завершилась со счётом 112:111 в пользу «Юты».

Примечательно, что защитник и новичок «Мемфиса» Джахмай Машак по итогам матча заработал 10 персональных фолов, из-за чего был вынужден покинуть площадку до финальной сирены.

Фото: Кадр из трансляции

Согласно регламенту Летней лиги 10 фолов — это максимально допустимое количество для одного игрока, поэтому подобные ситуации иногда вызывают недоумение и воспринимаются как курьёз.

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