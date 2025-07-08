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«Заставили соперников бояться». Писклов — об «Уралмаше» в плей-офф Единой лиги

«Заставили соперников бояться». Писклов — об «Уралмаше» в плей-офф Единой лиги
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Атакующий защитник екатеринбургского «Уралмаша» Кирилл Писклов рассказал, можно ли считать успехом выход его клуба в плей-офф Единой лиги дважды подряд.

«Это 100% успех. Мы показали, что такое «Уралмаш», и заставили соперников нас бояться. Для «Уралмаша» и игроков это большой успех», — сказал Кирилл Писклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

«Уралмаш» по итогам регулярного чемпионата-2024/2025 занял пятое место в турнирной таблице. В плей-офф клуб из Екатеринбурга в четвертьфинале уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счётом 1-3. «Уралмаш» стал единственным клубом в плей-офф Единой лиги, кто сумел выиграть хотя бы одну игру у команд «большой четвёрки» — ЦСКА, «Зенита», УНИКСа и «Локомотива-Кубань».

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