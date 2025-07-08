Игрок «Уралмаша» Писклов назвал любимого баскетболиста из иностранцев в Единой лиге

Атакующий защитник екатеринбургского «Уралмаша» Кирилл Писклов назвал своего партнёра по команде Джавонте Дагласа своим любимым игроком из легионеров в Единой лиге ВТБ.

«Мы [с Джавонте Дагласом] знакомы уже четыре года, играем вместе. Он всегда говорит, что я его любимый игрок из русских, а я говорю, что он мой любимый игрок из иностранцев. Мы прикалываемся друг над другом», — сказал Кирилл Писклов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

«Уралмаш» по итогам регулярного чемпионата-2024/2025 занял пятое место в турнирной таблице. В плей-офф клуб из Екатеринбурга в четвертьфинале уступил краснодарскому «Локомотиву-Кубань» со счётом 1-3.